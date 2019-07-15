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Samsun'da ayakkabı çalan 2 çocuk yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

SAMSUN'da girdikleri binalarda daire önündeki ayakkabıları çaldıkları iddiasıyla Suriye uyruklu A.M.K.

Samsun'da ayakkabı çalan 2 çocuk yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da girdikleri binalarda daire önündeki ayakkabıları çaldıkları iddiasıyla Suriye uyruklu A.M.K. (14) ve A.K. (13) gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Canik ilçesinde meydana geldi. Devriye gezen bekçi ekipleri, ellerinde çok sayıda ayakkabıyla yürüyen iki çocuğu fark etti. Suriye uyruklu olduğu belirlenen çocukların, girdikleri binalardaki daire önlerinden ayakkabı çaldıkları tespit edildi. Çalıntı ayakkabılar sahiplerine teslim edilirken, çocuklar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. A.M.K. ile A.K., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Samsun'da ayakkabı çalan 2 çocuk yakalandı

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