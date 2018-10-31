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Samsun'da baba tartıştığı oğlunu öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 18:13 | Son Güncelleme

Havza'da aralarından uzun süredir geçimsizlik olduğu iddia edilen baba, iddiaya göre kendisine bıçak çeken oğlunu tabancayla öldürdü

Samsun'un Havza ilçesinde, aralarından uzun süredir geçimsizlik olduğu iddia edilen baba oğlunu tabancayla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Emre Erenler (25) ile babası Yaşar Erenler (52) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Aşağı Yavucak Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Erenler, kendisine bıçak çeken oğluna tabancayla ateş etti.

Göğsünden ve karnından vurulan Emre Erenler, olay yerinde hayatını kaybetti.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaşar Erenler'i olayda kullanılan ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına aldı.

Yaşar Erenler'in Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşadığı ve baba ocağını ziyaret etmek için Havza'ya geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aşağı Yavucak Mahallesi cinayet Emre Erenler Havza Jandarma Yaşar Erenler

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