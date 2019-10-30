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Samsun'da "babalık davası" mezar açtırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 19:15 | Son Güncelleme

Samsun'da "babalık davası" mezar açtırdı

Samsun'un Bafra ilçesinde, 24 yıl önce ölen kişinin mezarı, babalık davası sebebiyle açıldı.

Alınan bilgiye göre, 1995 yılında hayatını kaybeden M.D'nin kızı olduğunu iddia eden N.G, babalık davası açtı.

Bafra Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, mahkeme heyeti ölen kişiden DNA örneği alınmasına karar verdi.

Kararın ardından M.D'nin Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'ndeki kabri, savcılık denetiminde açılarak kemikten örnek alındı.

Alınan kemik parçası, Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
babalıkdavası Bafra

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