HABER

Samsun'da balık avına çıkan gencin denizde kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 19:12 | Son Güncelleme

Terme ilçesinde, babası ile balık tutarken tekneden denize düşerek kaybolan Ali Korkmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor

Samsun'un Terme ilçesinde, balık tutmak için babasıyla tekne ile açıldığı denize düşerek kaybolan genci bulunması için ekiplerce yürütülen çalışmalardan bir sonuç alınamadı.

İlçenin Çaltı Burnu mevkisinde 26 Temmuz'da babası Fatih Korkmaz (43) ile balık tutmak için denize açılan ve dengesini kaybederek suya düşen Ali Korkmaz'ın (21) bulunması için Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince bot ve helikopter ile yürütülen arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Gencin bulunması için kaybolduğu günden beri devam eden arama çalışmaları çerçevesinde Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri de sahildeki 3 kilometrelik alanda inceleme yaptı.

Kıyıda iz takip ve ceset arama köpeklerinin desteği, denizde ise sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarına rağmen Korkmaz'a ait bir ise rastlanmadı.

Kaybolan genci bulmak için yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Bodrum'da 'ışık kirliliği' farkındalık etkinliğiBodrum'da 'ışık kirliliği' farkındalık etkinliği
Turgay Erdem: “Birlikte yeni başarılara imza atacağız”Turgay Erdem: “Birlikte yeni başarılara imza atacağız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD arama bot helikopter Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.