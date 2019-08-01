HABER

Samsun'da balkona düşen yaralı leylek ameliyat edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 18:30 | Son Güncelleme

Samsun'da balkona düşen yaralı leylek ameliyat edildi

Samsun'un Havza ilçesinde, ayağı kırıldığı için bir evin balkonuna düşen leylek ameliyat edildi.

İlçede yaşayan İsmail Akaydın, evinin balkonuna düşen ve ayağının kırık olduğu tespit edilen leyleği, veteriner hekim Cihan Özgül'e götürdü.

Özgül, muayene sonucunda, leyleğin ayağının açık kırık ve kopmak üzere olduğunu belirledi.

Leyleği ameliyat eden ve ayağına platin takan Özgül, hayvanın iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağını söyledi.

Özgül, leyleğin kopmak üzere olan ayağının iyileşmesi için hemen ameliyata aldıklarını belirterek, "Kemik uçlarını bir araya getirdik ve pin uygulamasıyla bandaj yaptık. Önümüzde uzun bir fizik tedavi süreci var. İyileştikten sonra tekrar doğaya dönmesini sağlamamız için 1 yıl gibi bir süre fizik tedavi yapacağız ve yeniden uçmasını sağlayacağız." dedi.

PARTNERÜnlü çiftten beklenmedik haberÜnlü çiftten beklenmedik haber
GÜNCELLEME - Otomobildeki uyuşturucuyu "Keita" bulduGÜNCELLEME - Otomobildeki uyuşturucuyu "Keita" buldu
İstiklal Caddesi'nde para saçtı, herkes düşen paraları topladıİstiklal Caddesi'nde para saçtı, herkes düşen paraları topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ameliyat Havza leylek veteriner

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Ankara'da iğrenç olay!

Ankara'da iğrenç olay!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

PMYO Giriş sınavı şartları nelerdir, kimler başvurabilir? 2500 öğrenci alımı için kılavuz yayımlandı!

PMYO 2019 başvuru şartları açıklandı!

Zilhicce ayı başlıyor! Zilhicce Ayı ibadetleri neledir, nasıl oruç tutulur?

Zilhicce ayı başlıyor!

İstanbul'da 230'u geçmeyen araca '400 km hız' cezası

230'u geçemeyen araca '400 km hız' cezası

Çanakkale'de kaçak göçmenler termal kameralı drone ile yakalandı

Böyle görüntülendiler! Gece yarısı yakalandılar

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.