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Samsun'da baraj gölünde toplu balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 10:35 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı göletinde sazan balıkları kıyıya vurdu.

Samsun'da baraj gölünde toplu balık ölümleri

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı göletinde sazan balıkları kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleriyle ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Vezirköprü ilçesi Altınkaya Baraj Gölü'nün Akçay mevkiinde kıyıya ölü sazan balıklar vurdu. Ölü balıklar nedeniyle çevreye kötü kokular yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj göletinde incelemelerde bulundu. Ekipler, balık ve su numunesi aldı, inceleme başlattı. İlçede yapılan duyurularla, bölgede balık tutulması yasaklandı.

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Samsun'da baraj gölünde toplu balık ölümleriSamsun'da baraj gölünde toplu balık ölümleriSamsun'da baraj gölünde toplu balık ölümleriSamsun'da baraj gölünde toplu balık ölümleri

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