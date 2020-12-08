HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da baraja atlayan kadın için devlet seferber

Samsun’da baraja atlayan kadın için devlet seferber

08.12.2020 14:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da baraja atlayarak kaybolan kadını arama çalışmalarına 36 dalgıç personeli, 23 arama kurtarma personeli, 8 asayiş personeli, 1 kadavra köpeği, 16 araç, 8 adet bot, 1 adet jet ski ile devam ediliyor.Samsun Valisi Dr.

Samsun’da baraja atlayarak kaybolan kadını arama çalışmalarına 36 dalgıç personeli, 23 arama kurtarma personeli, 8 asayiş personeli, 1 kadavra köpeği, 16 araç, 8 adet bot, 1 adet jet ski ile devam ediliyor.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 2 Aralık Çarşamba günü Bafra ilçesi Altınkaya Barajı’na atlayan vatandaşı bulmak için devam eden arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Dağlı aramalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Arama çalışmaları hakkında Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz, arama çalışmalarına devam etmektedir. Olay öğrenilir öğrenilmez Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi arama çalışmalarına başlamış ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İl Jandarma Komutanlığı personeli harekete geçmiş olup, 3 Aralık’ta 7 araç, 3 bot, 14 dalgıç, 17 arama kurtarma personeli ve Bafra İlçesi Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne ait 1 tekne ve 5 personel ile arama çalışmaları yapılmış, 4 Aralık’ta 7 araç, 3 bot, 14 dalgıç, 8 arama kurtarma personeli ve 16 Jandarma personeli ile arama çalışmaları devam etmiş, 5 Aralık’ta 7 araç, 3 bot, 10 dalgıç, 6 arama kurtarma personeli ve 12 Jandarma personeli ile arama çalışmaları yapılmış, 6 Aralık’ta 7 araç, 3 bot, 10 dalgıç, 6 arama kurtarma personeli ve 8 jandarma personeli ile arama çalışmaları devam etmiş, 7 Aralık’ta 10 araç, 3 bot, 21 dalgıç, 20 arama kurtarma personeli ve 8 asayiş personeli ile arama çalışmaları yapılmıştır” denildi.
Bugün devam eden aramalardan da bahsedilen açıklamada, “8 Aralık saat 9.30 itibarıyla; Samsun AFAD 5 araç 20 personel, 1 bot, 1 kadavra köpeği, Tokat AFAD 1 araç, 1 bot, 2 personel, Kastamonu AFAD 1 araç, 1 bot 2 personel, Sakarya AFAD 1 araç, 1 bot 2 personel, Samsun Sualtı Grup Amirliği 1 araç, 5 dalgıç personel, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı 1 araç, 4 dalgıç personel, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 6 dalgıç personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı 5 dalgıç personel, Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 13 dalgıç personel, Bafra Jandarma Komutanlığı 8 personel olmak üzere toplam 36 dalgıç personeli, 23 arama kurtarma personeli, 8 asayiş personeli, 1 kadavra köpeği ve 16 araç, 8 adet bot, 1 adet jet ski ile arama çalışmalarına devam edilmektedir” bilgileri verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Alçaklıkları bitmiyor! 10 bardak çay içirdikleri çocuğu...Alçaklıkları bitmiyor! 10 bardak çay içirdikleri çocuğu...
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..
1/

En Çok Okunan Haberler

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Sokakta bağırarak yardım istiyordu, gerçek ortaya çıktı

Sokakta bağırarak yardım istiyordu, gerçek ortaya çıktı

Öz yeğenine 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu! Baba kabul etmedi

Öz yeğenine 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu! Baba kabul etmedi

PKK’lılar çocuğun yolunu kesip, 10 çay içirdikten sonra kaçırmışlar

Alçaklıkları bitmiyor! 10 bardak çay içirdikleri çocuğu...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Samsun için korkutan açıklama: Salgının zirvesindeyiz

Bir il için korkutan açıklama: Salgının zirvesindeyiz

Pompalı tüfekle ateş açmıştı! Görkem Sertaç Göçmen'e verilen ceza belli oldu

Pompalı tüfekle ateş açmıştı! Görkem Sertaç Göçmen'e verilen ceza belli oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.