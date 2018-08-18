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Samsun'da bayram öncesi "drone" ile trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

Trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Karadeniz Sahil Yolu'nda drone ile denetim gerçekleştirdi

Samsun'da trafik ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda "drone" desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde sürücüleri uyardı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşturulan noktalarda "drone" kullanarak inceleme yaptı.

Havadan alınan görüntülerde trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri durduran ekipler, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu, kurallara uymayanlar hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerini artırdıklarını, bayram boyunca kazaları en aza indirmek için sık sık uygulama yapacaklarını söyledi.

Samsun-Ankara, İstanbul, Sinop ve Ordu karayolu üzerinde 30 önemli nokta belirlediklerini aktaran Akar, "Özellikle kazaların yoğun şekilde meydana geldiği yerlerde uygulama yapıyoruz. Özellikle ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının çok olduğu yerleri seçtik. Ayrıca kırmızı ışık ihlali yapılan yerlerde de uygulama yapıyoruz. Hatalı sollama, yani makas atan sürücüleri drone ile havadan tespit ediyoruz." dedi.

Sürücüleri uyaran Akar, "Ticari araç sürücüleri, uzun yollarda 2 saatte bir bulunduğunuz bölgelerde en az yarım saat dinlenin. Kesinlikle öndekini yakın takip yapmayın, aşırı hız ve hatalı sollamadan kaçının. Şehirler arası otobüs sürücüleri, mutlaka 4,5 saatte bir mola verin. Bunlar hem sizin hem yolcuların hem de ailenizin can ve mal güvenliği için kesinlikle uyulması gereken kurallardır." ifadesini kullandı.

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