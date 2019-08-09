Samsun'da bayram trafiği denetimleri yoğunlaştı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) -SAMSUN'da yaklaşan Kurban Bayramı tatili önceki trafik denetim ve kontrolleri arttı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar, sürücülere, "Özellikle mola vermeleri konusunda uyarıyoruz. Lütfen her 2 saat yolculuktan sonra 15'er dakikalık molalar versinler" uyarında bulundu.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Samsun Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahalarındaki personel sayısını artırıp, trafiğin yoğun olduğu yerlerde emniyet kemeri, kırmızı ışık ve hız ihlali gibi denetimlerini yoğunlaştırdı.

Alınan tedbirler ile ilgili bilgi veren Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar, "Bayram dolayısıyla yoğunlaşan trafik sebebiyle vatandaşlarımızı özellikle mola vermeleri konusunda uyarıyoruz. Lütfen her 2 saat yolculuktan sonra 15'er dakikalık molalar versinler. Araçlarına bindiklerinde ise, emniyet kemeri, hız kuralları, yakın takip, şerit ihlali gibi konulara dikkat etmelerini öneriyoruz" dedi.

'EMNİYET KEMERİNDE HASSAS DURUMDAYIZ'

Önceliğin emniyet kemeri kullanımı olduğunu belirten Akar, "Kentimizde geçen yıl bayram döneminde 2 ölümlü kaza ve 225 yaralı mevcuttu. İnşallah bu yıl aldığımız geniş çaplı önlemler neticesinde bu sayıları en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Kurban Bayramı'nda emniyet kemeri konusunda oldukça hassas durumdayız. Vatandaşları da bu konuda hassas davranmaya ve hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürmeden yolculuklarına devam etmeleri konusunda uyarıyoruz" diye konuştu

Bu arada bayram tedbirleri uygulaması kapsamında kent genelinde 422 polis memuru, 82 jandarma personeli, 29 jandarma trafik ekibi, 63 trafik polis ekibi ve 6 radar aracı görev yapacak.