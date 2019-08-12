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Samsun'da, bayramlaşma töreninde kalp krizi geçiren gazeteci, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 23:22 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Kavak Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği bayramlaşma törenini takip eden gazeteci Bülent Keskin (51), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da, bayramlaşma töreninde kalp krizi geçiren gazeteci, kurtarılamadı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Kavak Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği bayramlaşma törenini takip eden gazeteci Bülent Keskin (51), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesinde meydana geldi. Kavak Dernekler Federasyonu tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Töreni takip eden yerel gazeteci Bülent Keskin, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın konuşması sırasında fenalaştı. Keskin, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Samsun'da, bayramlaşma töreninde kalp krizi geçiren gazeteci, kurtarılamadıSamsun'da, bayramlaşma töreninde kalp krizi geçiren gazeteci, kurtarılamadı

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