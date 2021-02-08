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  4. Samsun’da bebeğini çöpe terk eden anne yakalandı

Samsun’da bebeğini çöpe terk eden anne yakalandı

08.02.2021 09:02 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 10 günlük kızını çöp konteyneri yanına terk eden yabancı uyruklu kadın ve kendisine yardım eden annesi, polisin takibi sonucu kimlikleri tespit edilerek yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi’nde geçen cuma günü meydana geldi.

Samsun’da 10 günlük kızını çöp konteyneri yanına terk eden yabancı uyruklu kadın ve kendisine yardım eden annesi, polisin takibi sonucu kimlikleri tespit edilerek yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi’nde geçen cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar çöp konteyneri yanında bir bebek buldu. Olay polis haber verildi. Bebek ise hastaneye kaldırıldı.
Polis bebeğini terk eden kadının kimliğini tespit için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını didik didik inceledi. Güvenlik kamera kayıtlarından adım adım takibe alınan kadının Afganistan uyruklu Hanıyeh M.(30) ve kendisine yardım eden annesi Arıfef M.(49) olduğunu tespit etti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Afgan anne ve kızını dün gece Kökçüoğlu Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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