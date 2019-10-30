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Samsun'da bekçilere saldırı ve darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 11:44 | Son Güncelleme

İlkadım ilçesinde 3 bekçiyi darbettiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 bekçiyi darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kılıçdede Mahallesi Kefeli Kavşağı'nda 3 çarşı ve mahalle bekçisi, şüphe üzerine park halindeki otomobilde bulunan M.T, U.T. ve S.F. hakkında inceleme yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerin, engellemek istedikleri bekçileri darbettiği öne sürüldü.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri cop, biber gazı ve kelepçe kullanarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Çeşitli yerlerinden yaralanan bekçiler ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bekçi darp ilkadım Samsun

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