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Samsun'da bıçakla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 00:45 | Son Güncelleme

Samsun'da bıçakla yaralama

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın evinde bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ailesi ile sorunlar yaşadığı için bir süredir Kurupelit Mahallesi'nde bir evde yaşayan Yasemin K. (19), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından karnından 2 bıçak darbesi ile yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Yasemin K'yi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Atakum bıçaklama Samsun

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