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Samsun’da bıçakla yaralama ve gasp olayına 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 17:30 | Son Güncelleme

Samsun’da bıçakla yaralama ve gasp olayına karıştıkları iddia edilen 13 yaşındaki 2 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde 27 Eylül’de meydana geldi.

Samsun’da bıçakla yaralama ve gasp olayına 2 gözaltı

Samsun’da bıçakla yaralama ve gasp olayına karıştıkları iddia edilen 13 yaşındaki 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde 27 Eylül’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde darp edilip, bıçakla yaralanarak parası ve cep telefonu gasp edilen M.S.(58), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.S. gasp olayına Z.A.(33) adlı kadın ile birlikte tanımadığı 2 kişinin karıştığını iddia ederek şikayetçi oldu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Z.A. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen 6,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Z.A. 29 Eylül’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.K. ile 13 yaşındaki B.U.’yu yakalayarak gözaltına aldı. B.U. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.K. ve B.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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