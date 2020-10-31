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Samsun’da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 09:58 | Son Güncelleme

Samsun’da Anıtpark’ta vatandaşlara bıçak çeken bir saldırgan korku ve panik oluşturdu.Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark’ta saat 08.40’ta meydana geldi.

Samsun’da Anıtpark’ta vatandaşlara bıçak çeken bir saldırgan korku ve panik oluşturdu.
Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark’ta saat 08.40’ta meydana geldi. Bir şahıs parktan geçen vatandaşlara rastgele hakaret etti. Belinde bulunan ekmek bıçağını teşhir ederek insanları tehdit etti. Bıçak sallayarak parkta tehlike saçan saldırgan, çevredekilerin tepkisini çekti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Genel ekipler şahsı yakalayarak üst aramasını gerçekleştirdi. Şahsı gözaltına alan ekipler polis aracına bindirerek Gazi Polis Merkezi’ne götürdü. Kimliği belirsiz şahsın bir uyarı levhasına bıçakla zarar verdiği tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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