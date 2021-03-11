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Samsun’da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

11.03.2021 22:19 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik oldu.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi.

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.Y. ve K.Z. çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen M.T.K. ve yanında bulunan kardeşi S.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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