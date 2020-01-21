Samsun’da bin 55 iş yerine 2,1 milyon TL ’sigara’ cezası

2019 yılında Samsun’da Dumansı Hava Sahası Denetimleri sonucunda bin 55 iş yerine toplamda 2 milyon 150 bin TL ceza kesildi.

Samsun’da valilik bünyesinde kurulan Tütün Denetim Ekipleri tarafından 2019 yılında 60 bin 564 Dumansız Hava Sahası Denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda ihlal tespit ettikleri bin 55 iş yerine cezai yaptırım uygulandı. Yeşilyurt Alışveriş Merkezinde düzenlenen etkinlik ile yürütülen tütünle mücadele çalışmaları kapsamında Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, Atakum İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Barış Çankaya ve Tütün Denetim Ekipleri, AVM’de bulunan iş yerlerine denetimlerde bulundu.

’Sigarasız Bir Samsun’ için

Samsun’da yürütülen tütünle mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, sağlıklı nesiller için tütünle kararlılıkla mücadele ettiklerini, bu kapsamda Samsun’da valilik bünyesinde kurulan Tütün Denetim Ekipleri tarafından 2019 yılında 60 bin 564 Dumansız Hava Sahası Denetimi gerçekleştirdiklerini, bu denetimler sonucunda ihlal tespit ettikleri bin 55 iş yerine cezai yaptırım uyguladıklarını söyledi. Yapılan denetimler sonucunda ihlal tespit edilen işletmelere 2 milyon 150 bin TL para cezası verildiğini açıklaşan Oruç, "96 işletmenin ise 10 gün ile 30 gün arasında idari kapatma cezası aldı. ’Sigarasız Bir Samsun’ için tüm Samsunluların bu konuda desteğini bekliyoruz. Herkesin telefonlarına kolayca indirebileceği Yeşil Dedektör Uygulaması’yla ya da Alo 184 Tütün İhbar Hattı’nı arayarak bu mücadelede yanımızda yer alabilir. Yeşil Dedektör Mobil Uygulaması ve Alo 184 Tütün İhbar Hattı’yla iletilen bildirimin doğrudan en yakın denetim ekibine ulaşıyor. Konum ve mekân bilgisiyle ekiplerine iletilen bu mesajdan sonra ekiplerin bildirim noktasına hızla ulaşarak denetimi gerçekleştiriyor" dedi.