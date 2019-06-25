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Samsun'da bir askere FETÖ'den gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

Samsun'da bir askere FETÖ'den gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Samsun'da bir üsteğmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli üsteğmen F.Ç. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY Samsun Terörle Mücadele Şubesi

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