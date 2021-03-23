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Samsun’da bir eve kumar baskını: 6 gözaltı

23.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da korona virüs artışına rağmen pandemi kurallarını hiçe sayarak bir evde kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi.

Samsun’da bir eve kumar baskını: 6 gözaltı

Samsun’da korona virüs artışına rağmen pandemi kurallarını hiçe sayarak bir evde kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler alınan bilgiler doğrultusunda bir evde kumar oynadığını tespit etti. Söz konusu birinci katta bulunan eve operasyon düzenleyen ekipler, masa üzerlerinde kumar oyun kağıtları ele geçirdi. Binanın çatı katını kontrol eden polis ve bekçiler 6 kişiyi burada yakaladı. Polis olay yerinde 35 adet 106’lık açık iskambil kağıdı, 2 adet 107’lik açık iskambil kağıdı, 3 adet 104’lük açık iskambil kağıdı, 4 adet 105’lik açık iskambil kağıdı ele geçirilirken, çatı katında ise 5 liralık banknota sarılı bir miktar esrar elde etti.
Kumar oynayan ve pandemi kurallarını ihlal eden E.K.(50), Y.G.(52), N.A.(46), B.O.(35), O.B.(44) ve E.K.(39) hakkında TCK’nın 191. maddesi gereği adli ve idari işlem yapılarak Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Samsun’da bir eve kumar baskını: 6 gözaltı

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