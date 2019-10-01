HABER

Samsun’da bir garip kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 19:42 | Son Güncelleme

Samsun’da yoldan çıkarak tarlada yaklaşık bir 1 kilometre ilerleyen kamyonet dere yatağına uçtu.Kaza, Samsun Atakum ilçesi Pelitköy mevkisinde meydana geldi.

Samsun’da yoldan çıkarak tarlada yaklaşık bir 1 kilometre ilerleyen kamyonet dere yatağına uçtu.

Kaza, Samsun Atakum ilçesi Pelitköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan K., çalıştığı bir inşaat firmasına ait 55 YF 721 plakalı kamyoneti park etti. Daha sonra kamyonetin hızla ilerleyip yoldan çıkıp buğday tarlasında içinde yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra dere yatağına uçtu. Emirhan K., aracının çalındığını ve kaza yaptığını iddia etti. Kaza yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisler yaptığı araştırma sonucu aracın park halindeyken kendisinin hareket etmiş olabileceğini ileri sürdü.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiVan'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Araklı-Bayburt karayolunda kaza: 2 yaralıAraklı-Bayburt karayolunda kaza: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.