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Samsun’da bir genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Samsun’da 20 yaşındaki genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Mert Plajı yanında Mert Irmağı’nın denize döküldüğü yerde meydana geldi.

Samsun’da 20 yaşındaki genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Mert Plajı yanında Mert Irmağı’nın denize döküldüğü yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki B.K., bileklerinde kesi izleri olduğu halde baygın bulundu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç burada tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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