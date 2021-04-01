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  4. Samsun’da bir günde 55 bin 553 kişinin HES kodu sorgulandı

Samsun’da bir günde 55 bin 553 kişinin HES kodu sorgulandı

01.04.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bir günde 55 bin 553 kişinin HES kodu sorgulanırken, karantina tedbirlerini ihlal eden 4 şahıs hakkında işlem yapıldı.Samsun Valiliği, 31 Mart Çarşamba günü saat 08.00 ile 01 Nisan Perşembe günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Hazır Kuvvet personelinin yaptığı faaliyetleri açıkladı.

Samsun’da bir günde 55 bin 553 kişinin HES kodu sorgulandı

Samsun’da bir günde 55 bin 553 kişinin HES kodu sorgulanırken, karantina tedbirlerini ihlal eden 4 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Samsun Valiliği, 31 Mart Çarşamba günü saat 08.00 ile 01 Nisan Perşembe günü saat 08.00 arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Hazır Kuvvet personelinin yaptığı faaliyetleri açıkladı. Açıklamada, şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar hakkında şu bilgiler verildi:
“55 bin 553 Şahsın HES kodu sorgulaması yapılmış, HES ihlal eden 4 (2 pozitif-1temaslı-1yurtdışından gelme) şahsa adli ve idari işlem yapılarak 12 bin 919 TL para cezası uygulanmış, 30 bin 392 şahsın GBT sorgusu yapılmış, 2 şahıs gözaltına alınmış, 50 aranan şahıs tespit edilmiş, 37 şahsa idari işlem yapılarak 30 bin 766 TL para cezası uygulanmış, bin 720 araç kontrol edilmiş, 17 araca cezai işlem yapılarak 15 bin 126 TL para cezası uygulanmış, 290 iş yeri kontrol edilmiş, 7 adet kesici/delici alet, 254 adet sentetik ecza hap- 0,43 gr esrar maddesi ele geçirilmiş, trafik yönünden 2 bin 98 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 526 araç ve sürücüye 202 bin 063 TL cezai işlem uygulanmış, 22 araç trafikten men edilmiştir.”

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