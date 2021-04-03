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Samsun’da bir günde 84 bin 251 HES kodu sorgusu yapıldı, 7 şahsa idari işlem uygulandı

03.04.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 02 Nisan Cuma günü 84 bin 251 HES kodu sorgusu yapıldı, izolasyon kuralını ihlal eden 7 şahsa idari işlem uygulandı.02 Nisan Cuma günü korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında şok uygulama ve denetimler yapıldı.

Samsun’da bir günde 84 bin 251 HES kodu sorgusu yapıldı, 7 şahsa idari işlem uygulandı

Samsun’da 02 Nisan Cuma günü 84 bin 251 HES kodu sorgusu yapıldı, izolasyon kuralını ihlal eden 7 şahsa idari işlem uygulandı.
02 Nisan Cuma günü korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında şok uygulama ve denetimler yapıldı. Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda 78 bin 269 şahsın HES kodu sorgulandı, izolasyon kuralını ihlal eden 7 şahsa adli ve idari işlem yapılarak 18 bin 688 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 546 şahıs ikametlerinde denetlendi.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5 bin 982 şahsın HES kodu sorgulaması yapıldı. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 753 şahıs ikametlerinde kontrol edildi.

Uyuşturucu madde ele geçirildi, 42 aranan şahıs yakalandı
02 Nisan Cuma günü saat 08.00 ile 03 Nisan Cumartesi günü saat 08.00 saatleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri ile Samsun’a takviye olarak gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte şüpheli araç ve şahıslara karşı uygulamalar yapıldı.

538 araç ve sürücüye 235 bin 997 TL ceza
Denetimlerde 32 bin 594 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 2 şahıs gözaltına alındı, 42 aranan şahıs tespit edildi, 45 şahsa idari işlem yapılarak 37 bin 604 TL para cezası uygulandı, 2 bin 75 araç kontrol edildi, 15 araca 18 bin 380 TL para cezası uygulandı, 511 iş yeri kontrol edildi, 1 iş yerine HES sorgusu yapmamaktan idari işlem uygulandı, 16 adet kesici/delici alet, 195 adet sentetik ecza hap-0.32 gram esrar, 2,21 gram metamfetamin, 0,47 gram kannabinoid maddesi ele geçirildi, trafik yönünden 3 bin 714 araç ve sürücü kontrol edildi, 538 araç ve sürücüye 235 bin 997 TL cezai işlem uygulandı ve 34 araç trafikten men edildi.

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