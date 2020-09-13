HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da bir iş yerinde silah ve mermi ele geçirildi

Samsun’da bir iş yerinde silah ve mermi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 11:26 | Son Güncelleme

Samsun’da bir iş yerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 40 adet tabanca mermisi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde G.S.

Samsun’da bir iş yerinde silah ve mermi ele geçirildi

Samsun’da bir iş yerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 40 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde G.S. isimli şahsa ait iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 33 adet 9 mm çapında ve 7 adet 7.65 mm çapında olmak üzere toplam 40 adet mermi ele geçirildi. G.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
'La ilahe illallah' diyen papağan herkesi şaşırtıyor'La ilahe illallah' diyen papağan herkesi şaşırtıyor
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek kimdir?Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek kimdir?
En Çok Okunan Haberler
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca'dan sosyal medyadaki o görüntü hakkında açıklama
Bakan Koca'dan sosyal medyadaki o görüntü hakkında açıklama
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta: Biz her zaman çözümden yanayız
Bakan Akar ve komutanlar Kaş'ta
Bir ayda 9 tekne motoru çaldı! Balığa çıkılamıyor
Bir ayda 9 tekne motoru çaldı! Balığa çıkılamıyor
Elazığ’da 20 kelime söyleyen papağan ilgi görüyor
'La ilahe illallah' diyen papağan herkesi şaşırtıyor
Grip aşısı için aylar öncesinden sıraya giriyorlar
Grip aşısı için aylar öncesinden sıraya giriyorlar
Adana-Pozantı yangını kontrol altına alındı
5 gün sonra beklenen haber geldi!
'Gak' ismini verdi! Yanından ayrılmıyor
'Gak' ismini verdi! Yanından ayrılmıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.