HABER

Şamsun’da bir kişi banyoda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 12:06 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi.

Şamsun’da bir kişi banyoda ölü bulundu

Samsun’da bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Telat G. (70) sabah eşi tarafından evinin banyosunda sırtüstü yatar halde bulundu. Olay 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Üzerinde kan lekesi bulunan Telat G.’nin ölümü şüpheli bulundu. Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere savcının talimatıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tansiyon hastası olup dün akşam hastaneye kaldırılıp tedavisinin ardından eve gönderildiği öğrenilen Telat G.’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şamsun’da bir kişi banyoda ölü bulundu

Duyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasakDuyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasak
Baskın yapılan büfeden binlerce şişe kaçak alkol ele geçirildiBaskın yapılan büfeden binlerce şişe kaçak alkol ele geçirildi
Ayağı kırık şüpheli, adliyeye tekerlekli sandalye ile geldiAyağı kırık şüpheli, adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.