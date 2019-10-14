Samsun’da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir kişi evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız başına yaşayan Selahattin Atmaca (48) evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Olay 122 acil servis ekipleri ve polise haber verildi. Selahattin Atmaca’nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atmaca’nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

