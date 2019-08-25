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Samsun'da bir kişinin eşi ve kızını öldürmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:41 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını silahla öldüren, ardından teslim olan kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını silahla öldürdükten sonra teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eşi ve kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan B. (65), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Hasan B, daha sonra adliyeye çıkarıldı.

Bafra'da dün, İshaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evlerinde Hasan B, aralarında çıkan tartışmanın ardından engelli eşi Meryem B. (60) ile kızı Emine B'yi (35) tabancayla öldürmüş, ardından polis merkezine giderek teslim olmuştu.

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Bafra cinayet eş cinayeti

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