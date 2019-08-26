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Samsun'da bir kişinin eşi ve kızını öldürmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 09:10 | Son Güncelleme

Bafra ilçesinde eşi ve kızını silahla öldüren, ardından teslim olan kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Eşi ve kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan B. (65), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bafra'da 24 Ağustos'ta, İshaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evlerinde Hasan B, aralarında çıkan tartışmanın ardından engelli eşi Meryem B. (60) ile kızı Emine B'yi (35) tabancayla öldürmüş, ardından polis merkezine giderek teslim olmuştu.

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Bafra cinayet eş cinayeti Samsun

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