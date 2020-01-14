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  4. Samsun'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan polis tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan polis tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

Samsun'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan polis tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan komiser yardımcısı tutuklandı.

İddiaya göre, 23 Aralık 2019'da Körfez Mahallesi'nde Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekiplerin yol uygulaması yaptığı sırada, 55 ACT 958 plakalı otomobilin, sokağı kapatan dubanın yanından sokağa girmesi üzerine, uygulama noktasında görevli komiser yardımcısı M.B. aracı arka sokakta durdurdu.

Yaşar Alperen Savaş (17) ile K.B, durdurulan araçtan indirildi. Komiser yardımcısı M.B, araçtan inen Yaşar Alperen Savaş'ın yanına yaklaşırken Savaş'ın ellerini araca dayadığı esnada aniden geri dönmesi sonucu, M.B'nin elinde bulunan tabanca kazara patladı.

Başından yaralanan genç, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 10 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.B, Yavaş'ın ölümünden sonra yeniden gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.B'nin açığa alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Atakum cinayet Genç komiser yardımcısı Samsun

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