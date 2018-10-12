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Samsun'da bisiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 16:32 | Son Güncelleme

Samsun'da bisiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde 3 bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 çocuk tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 3 bisikletin çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı S.T.D. (16), Ç.M.S. (16), O.E. (14) ve M.M.T. (17) yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Atakum bisiklet hırsızlığı Çocuk Şube Müdürlüğü Samsun

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