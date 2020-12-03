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Samsun’da bisiklet hırsızlığından 2 kişi tutuklandı

03.12.2020 17:10 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bisiklet hırsızlığından 2 kişi tutuklandı

Samsun’da 6 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Cumhuriyet, Mimarsinan ve Yeni Mahallelerinde meydana geldi.

Samsun’da 6 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Cumhuriyet, Mimarsinan ve Yeni Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen S.T.D.(18) ve M.E.S.(16) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.T.D. Recep Tokur Polis Merkezi’ne, M.E.S. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade verip tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.T.D. ve M.E.S., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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