Samsun'da bisikletten düşen çocuk öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Beyyenice Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Cihan Ulukan, evinin önündeki ırmak kenarında bisiklet sürerken dengesini kaybederek düştü.
Düşme sırasında bisikletin gidonunun kasığına saplanması sonucu yaralanan Ulukan, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Ulukan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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