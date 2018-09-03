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Samsun'da boğulan işçi, Tokat'ta toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

SAMSUN'da serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan ve baygın halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Serdal Çetin (31), Tokat’ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - SAMSUN'da serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan ve baygın halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Serdal Çetin (31), Tokat’ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi. Erbaa'da bir tuğla fabrikasında işçi olarak çalışan Duran-Rukiye Çetin çiftinin 5 çocuğundan biri olan Serdal Çetin, arkadaşları Naci Erdem, Rahman Yıldırım ve Ramazan Yıldırım ile birlikte gezmek amacıyla geçen cumartesi günü Samsun’a gitti. Atakum ilçesi, Denizevleri Mahallesi'ne giderek denize giren 4 arkadaş akıntıya kapıldı. 4 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla denizden çıkarken, Serdal Çetin kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişi ayakta tedavi edilirken, kaybolan Serdal Çetin deniz polisinin 25 dakikalık çalışması sonrası baygın halde bulunarak sudan çıkarıldı. Serdal Çetin’in kalbinin durduğu belirlendi. Özel bir hastaneye sevk edilen Çetin’in kalbi burada yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Çetin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi. Çetin'in cenazesi hastane morgundan alınarak memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra cenaze, Gemiciler Camisi'ne getirildi. Çetin, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. 4 arkadaşın geçen temmuz ayında Samsun’da deniz kenarında çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü.

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