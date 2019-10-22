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Samsun’da bonzai imalathanesine operasyon: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisi tarafından bonzai imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişiyle birlikte 2 kilo 421,54 gram bonzai ele geçirildi.Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bonzai imalathanesine operasyon: 1 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından bonzai imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişiyle birlikte 2 kilo 421,54 gram bonzai ele geçirildi.
Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu arz ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmada, M.Ş. ve F.A. isimli şahısların bir adresi uyuşturucu madde çoğaltım merkezi olarak kullandıkları ve irtibatta oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde bilgiler elde etti. Narkotik polisince söz konusu adrese yapılan operasyonda, 3 paket halinde toplam 2 kilo 421,54 gram bonzai, FUBINACA (sentetik bonzai maddesi) olduğu değerlendirilen 165,61 gram sıvı madde, uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen filtreli halde 1 adet gaz maskesi, uyuşturucu maddeyi seyreltmek için kullanıldığı değerlendirilen 3 şişe halinde toplam 987,04 gram sıvı madde, uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda eldiven, bone, maske ve poşet, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili M.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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