Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde yapılan denetimlerde, boy yasağına uymayan 5 iş yeri sahibine 7 bin 188'er lira ceza kesildi, 4 bin 657 kilogram balığa el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürdürülebilir avcılık için balıkçılara yönelik denetimlere devam ettiklerini söyledi.

Denetimleri balıkçı teknelerinin karaya çıktığı limanlarda ve balık hallerinde yaptıklarını anlatan Kırmacı, "Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde boy yasağı kapsamındaki 265 kasa istavrit, 74 kasa mezgit, 40 kasa barbun ve 9 kasa lüfer olmak üzere toplam 4 bin 657 kilogram balığa el konuldu. Boy yasağına uymadan satış yaptıkları için 5 iş yeri sahibine de 7 bin 188'er lira idari ceza uygulandı." dedi.

Kırmacı, el konulan su ürünlerinin ihaleye çıkarıldığını, balık fabrikalarına gönderildiğini dile getirdi.

Denizdeki popülasyonunun artması için balığa üreme imkanı verilmesi gerektiğini vurgulayan Kırmacı, şunları kaydetti:

"Balık, belirli bir boya gelmedikten sonra üreme gücü kazanamıyor ve neslini devam ettirecek yavru verme imkanı olmuyor. Tüm üretim kaynaklarımız gibi avcılıkla ilgili kaynaklarımız da sınırlı. Bunu koruyabilmenin yolu, sürdürülebilirliğinin sağlanması. Boy yasağı, balığın neslini sürdürebilmesi ve denizlerdeki varlığına devam edebilmesi için üremesine fırsat vermeyi amaçlamaktadır."

