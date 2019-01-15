Samsun'da boy yasağına uyulmadan avlanan 24 ton hamsiye el konuldu

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Terme ilçesinde yapılan denetimler sonucunda, boy standardı yasağına uyulmadan avlanan 24 ton hamsiye el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekibi tarafından önceki gün Terme Balıkçı Barınağı'nda denetim yapıldı. Denetimde, boy standardı yasağına uymadan avlanan 24 ton hamsiye el konuldu. Küçük boyda balık avlanan balıkçı tekneleri tespit edilerek toplam 14 bin 715 TL idari para cezası uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, denetimlerin süreceğini belirterek, balıkçıların mevzuatla belirlenen ve kendilerine bildirilen kriterlere uyması gerektiğini söyledi.

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