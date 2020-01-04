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  4. Samsun’da ’Bozkırın Sesi’ yankılandı

Samsun’da ’Bozkırın Sesi’ yankılandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının, 40.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının, 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında esnaf ve sanatkarlar için verdiği ’Bozkırın Sesi’ isimli Türk Halk Müziği (THM) Konseri büyük beğeni topladı.
Neşat Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan’dan derlenen deyiş, bozlak ve türküler, ‘Bozkırın Sesi Türk Halk Müziği Konseri’nde bu kez esnaf, sanatkar ve aileleri için seslendirildi. Şef Yavuz Özkaran yönetimindeki orkestra ve koronun sahne aldığı konser, büyük ilgi gördü.

Başkan Demir de katıldı
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anadolu kültürünü müzikle evrenselleştiren halk ozanlarının unutulmaz türkülerini, Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Eyüp Güler ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı İdris Akdin ile dinledi.

Etkinlikler sürecek
Gecede bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Sanat, kültür ve müzik dünyamızın üstatlarıyla yakında bir programımız olacak. Kültür ve sanat alanında Cumhuriyet öncesi geçmişiyle Samsun, üstatlarımızla birlikte artı bir değere ve öneme sahip. Biz ayrıca çok önemli bir şehirde yaşıyoruz. Güzel ülkemizin kuruluşuna ve kuruluşa ilk adımın atıldığı bir şehirdeyiz. Buradan hareketle her alanda olduğu gibi sanatta da öncü olmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“İnsan ve toplum için önemli”
Samsun’un sanat ve kültürel özeliklerini 7’den 70’e kadar daha geniş halk kitlelerine ulaştırmaya yönelik çalışmalar başlattıklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, sanatın hem insan hem de toplum için büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi. Demir, ’’Üstat Muharrem Ertaş’ın döneminde ben gençtim. Lise ve üniversite yıllarım onun nağmeleriyle geçti. Radyoda türkülerini dinlerdik. Neşet Ertaş üstatla da çok özel hukukumuz oldu. Birlikte çok sohbetlerimiz oldu. Samsun’da da misafir ettik. Bu sebeple halk ozanlarının hayatımda büyük önemi var” diyerek anılarını paylaştı.

“Bizi biz yapan değerler”
Türkiye toplumunu toplum yapan kültürel ve sanatsal değerler olduğuna değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Bizim medeniyetimizin merkezinde de insan var. İnsanın yaşat ki devlet yaşasın, dünya yaşasın. Herkeste olduğu gibi bir insan hayatı ömre bedeldir. Böyle düşündüğünüzde insan adına, insana artı katan değer adına her kim ne yapıyorsa çok ulvi bir şey yapıyor demektir. Hayatımız boyunca mutlu, huzurlu, acılı, sıkıntılı, güzel ve kötü yaşayabiliyoruz. Bunları bir kenara koyduğumuzda bizi biz yapan değerler çok önemli. Biz ne isek aslında bizi biz yapan değerler de var. Belki bilmediğimiz çok özel yanlarımız var. Dünyanın en güzel hayatını da yaşasak bizi biz yapan değerlerden yoksunsak asla mutlu olamayız” tespitini aktardı.

“Şükranla anıyoruz”
“Hizmetler bugün var yarın yok, yarın var bugün yok olur. Ama insana ait ihmal edilen hiç bir şeyi başka alanla kapatamazsınız” diyen Başkan Demir, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz, kutlu bir medeniyetin, insani anlamda dünya insanlığının bile gıpta ettiği bir milletiz. Katkı sağlayan geçmişteki tüm sanatçılarımıza, sanat erbaplarına, hüzünlerini, acılarını, mutluluklara dizelere, mısralara, nağmelere döken herkesi hayır ve şükranla anıyoruz.”

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