Samsun’da ’Bozkırın Sesi’ yankılandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının, 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında esnaf ve sanatkarlar için verdiği ’Bozkırın Sesi’ isimli Türk Halk Müziği (THM) Konseri büyük beğeni topladı.

Neşat Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan’dan derlenen deyiş, bozlak ve türküler, ‘Bozkırın Sesi Türk Halk Müziği Konseri’nde bu kez esnaf, sanatkar ve aileleri için seslendirildi. Şef Yavuz Özkaran yönetimindeki orkestra ve koronun sahne aldığı konser, büyük ilgi gördü.

Başkan Demir de katıldı

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anadolu kültürünü müzikle evrenselleştiren halk ozanlarının unutulmaz türkülerini, Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Eyüp Güler ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı İdris Akdin ile dinledi.

Etkinlikler sürecek

Gecede bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Sanat, kültür ve müzik dünyamızın üstatlarıyla yakında bir programımız olacak. Kültür ve sanat alanında Cumhuriyet öncesi geçmişiyle Samsun, üstatlarımızla birlikte artı bir değere ve öneme sahip. Biz ayrıca çok önemli bir şehirde yaşıyoruz. Güzel ülkemizin kuruluşuna ve kuruluşa ilk adımın atıldığı bir şehirdeyiz. Buradan hareketle her alanda olduğu gibi sanatta da öncü olmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyoruz” dedi.