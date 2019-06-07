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Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 04:19 | Son Güncelleme

Samsun’da bir büfe sahibi kavgada iş yerinin önünde 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da bir büfe sahibi kavgada iş yerinin önünde 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfeci H.A. kavga sırasında iş yerinin önünde bulunan H.D.(46), İ.S.(40) ve S.Ö.’yü (42) tabancayla vurarak yaralayıp kaçtı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan İ.S. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis olay yerinde 4 adet 9 mm çaplı tabancaya ait boşkovan ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı

Samsun’da büfeci 3 kişiyi tabancayla yaraladı
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