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Samsun'da 'buzlanma' nedeniyle 14 araç birbirine girdi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 23:22 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, buzlanma nedeniyle 14 aracın karıştığı trafik kazasında biri hamile 4 kişi yaralandı.

Samsun'da 'buzlanma' nedeniyle 14 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, buzlanma nedeniyle 14 aracın karıştığı trafik kazasında biri hamile 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet devrildi. Arkadan gelen otomobil ise motosiklete çarpmamak için fren yaptı. Ardından gelen diğer 13 araç birbirine çarparak durabildi. Toplam 14 aracın karıştığı kazada biri hamile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Samsun'da 'buzlanma' nedeniyle 14 araç birbirine girdi: 4 yaralıSamsun'da 'buzlanma' nedeniyle 14 araç birbirine girdi: 4 yaralıSamsun'da 'buzlanma' nedeniyle 14 araç birbirine girdi: 4 yaralıSamsun'da 'buzlanma' nedeniyle 14 araç birbirine girdi: 4 yaralı

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