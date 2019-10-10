Samsun'da cam kavanozlar içinde uyuşturucu bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde cam kavanozlar içinde 3 kilo 900 gram kubar esrar ile 30 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Sarıkaya Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, samanlıkta cam kavanozlar içinde kurutulmaya bırakılmış 3 bin 900 gram kubar esrar ile kağıda sarılı 30 gram Hint keneviri tohumu buldu.

Gözaltına alınan Ç.O, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

