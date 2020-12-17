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  4. Samsun’da çarpışan otomobiller şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun’da çarpışan otomobiller şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

17.12.2020 21:06 | Son Güncelleme:
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Samsun’da çarpışan otomobillerin yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Polatlı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Samsun’da çarpışan otomobillerin yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Polatlı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Tahta idaresindeki 55 ARH 34 plakalı otomobil yola giriş yapmak isteyen Yücel Öntürk yönetimindeki 34 CME 089 plakalı otomobile arkadan çarpıp direksiyon hakimiyetinin kaybederek orta refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride geçip yolun solunda şarampole yuvarlandı. 34 CME 089 plakalı otomobil de direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Tahta ile Ramise Tahta yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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