Samsun’da çay ocağına kundaklama

Samsun’un İlkadım ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir çay ocağına kundaklama girişiminde bulunuldu.

Olay, Saathane olarak bilinen bölgede çay ocaklarının yoğunlukta olduğu Namık Kemal Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Bir çay ocağının giriş kapısı önünde alevler yükseldi. Vatandaşların durumu fark ederek kendi imkanlarıyla müdahale etmeleriyle alevler büyümeden söndürüldü. Alevlerin çevreye sirayet etmemesiyle yaşanabilecek bir facianın önüne geçildi. Olay polis ekiplerine haber verildi. Yapılan ilk incelemede olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırmalarını yaptı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alevlerin gören vatandaşlardan Ahmet Köksal, “Ben köşede dururken alevi gördüm. Burada bir yangın olduğunu gördüm. O sırada 2 tane arkadaş sularla müdahale ediyorlardı. Ben de kovayla su getirdim. O sırada arkadaşlar buranın yangınını söndürdü. Biz yakanları görmedik. Bilmiyorum. Yansaydı burada büyük bir facia olurdu. Yan taraf tutuşurdu. Öbürü tutuşurdu. Buraya itfaiye de kolay kolay giremiyordu sokaklar dar olduğu için. Çok büyük bir facia olabilirdi” dedi.

