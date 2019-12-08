HABER

Samsun'da Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 20:24 | Son Güncelleme

Samsun'da Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi

Samsun'da Kadın Dayanışması üyeleri, Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için yürüyüş yaptı.

İlkadım ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, "yaşamak istiyoruz", "artık yeter" yazılı dövizlerle "kadın, özgürlük, yaşam" sloganları atarak Süleymaniye Geçidi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş yapan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Ceren Yazıcı, son bir yılda 340, son bir ayda da 38 kadının katledildiğini belirtti.

Yazıcı, "Sosyal medyada katledilen kadınların yaşam şekli, kılık kıyafeti ve özel hayatını gerekçe kılarak yapılan paylaşımlar, katillerin zihniyetlerini haklı gösterecek şekilde hareket ediyor. Mücadele etmemiz gereken asıl zihniyet tam olarak budur. Kadın cinayetlerini haklı göstermeye çalışan her türlü idari, adli ve toplumsal zihniyetlerle mücadele edeceğiz. Söz Ceren, bir kişi daha eksilmeyeceğiz, sokaklarda özgürce dolaşacağımız bir ülkeyi biz kadınlar inşa edeceğiz." dedi.

Kadınlar, açıklamanın ardından dağıldı.

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarıProf. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarı
Sultanbeyli TEM Otoyolunu kilitleyen kazaSultanbeyli TEM Otoyolunu kilitleyen kaza
Samsun'da kadınlar, Ceren için yürüdüSamsun'da kadınlar, Ceren için yürüdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceren Özdemir cinayet kadına şiddet yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Fındık fabrikasında korkutan yangın!

Fındık fabrikasında korkutan yangın!

Kadıköy'de 'danslı gösteri' gerilimi! Polis müdahale etti

Kadıköy'de 'danslı gösteri' gerilimi! Polis müdahale etti

Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu

Fırat Delibaş yakalandı!

Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem

Ceren'in öldürülmesinin ardından dikkat çeken gelişme!

Eminönü'ndeki "Umut kuyruğu" havadan fotoğraflandı

Akın ettiler: Umut kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.