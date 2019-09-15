Samsun'da çevrecilerden basın açıklaması

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Çevre Platformu üyeleri (SAMÇEP), Kavak ilçesinde altın arama faaliyeti başlatılacak olmasına, düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Jeofizik Mühendisi Saydam Bayram, maden aramalarına değil, endişe duydukları doğanın tahrip edilmesine karşı olduklarını söyledi.

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) üyeleri, Kavak ilçesindeki Şahin Dağları'nda altın arama çalışmaları başlatılacak olmasına tepki göstermek için Atatürk Anıtı önünde toplandı. Şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okuyan gurup adına Jeofizik Mühendisi Saydam Bayram, açıklamada bulundu, maden aramalarına değil, doğanın tahrip edilmesine karşı olduklarını söyledi. 2 yıl önce bir şirketin altın arama çalışması yapmak için ruhsat aldığını belirten Bayram, "Şirket bölgede yol açma çalışmalarına başladı, çok sayıda ağaç 'seyreltme' adı altında kesildi, iş makinelerinin girebileceği yollar açıldı, sondaj yapma hazırlığına girildi. Biz maden aramasına karşı değiliz, ancak kimyasallar yollarla doğanın tahrip edilmesine ve ekosistemin bozulmasına karşıyız" diye konuştu.

Grup açıklamışının ardından Atatürk Anıtı’nın önünden ayrıldı.

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