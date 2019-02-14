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Samsun’da change oto operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 13:33 | Son Güncelleme

Samsun’da change oto operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da change oto operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, 30 Haziran 2018 tarihinde Liman Makalesi’nden çalınan 55 GS 309 plakalı 1997 model Şahin marka otomobili 55 EJ 446 plakalı Şahin marka aracın üzerine change yapılarak kullanıldığı ve kaza sonrası 17 Aralık 2018 tarihinde Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi’nde tamir aşamasında olduğunu tespit etti.
Olayla ilgili inceleme başlatan Hırsızlık Bürosu ekipleri söz konusu araca el koydu. Kriminal incelemede söz konusu aracın çalıntı 55 GS 309 plakalı otomobil olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Y.U., F.Ö., T.Ü., E.A., Ş.U. ve Z.İ isimli şahıslar gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 6 zanlı Samsun Adliyesine sevk edildi.

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