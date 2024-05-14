Samsun’da ’Çiftçiler Günü’ renkli etkinlikle kutlandı

Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan Ambarköy Açık Hava Müzesi’nde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinliği düzenlendi. Ladik Kaymakamlığı, Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ladik İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte yarışmalar yapıldı. Ladik’in farklı mahallelerinden gelen kadınlar kurulan stantlarda yöresel yemeklerini sergiledi. Çiftçiler buzağı ve koçlarını süsleyerek ’en güzel buzağı’ ve ’en güzel koç’ yarışmalarına katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çiftçileri Günü’ne özel fotoğraf yarışmasına katılanların eserleri de yine Ambarköy Açık Hava Müzesi’nde sergilendi. Etkinliğe katılanlar sunulan yöresel yemeklerden tatma imkanı buldu.

"LADİK TARIM, HAYVANCILIK VE ÜRETİM AÇISINDAN GELİŞMİŞ BİR YER"

Etkinlik hakkında bilgi veren Ladik Kaymakam Vekili Merve Kartal, "Burada yapılan program, Samsun’un ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapılan örnek bir programdır. Çiftçilerimizin gününü kutlamak istedik. En güzel buzağı, en güzel koç yarışmaları yaptık. Hem çiftçilerimizi ödüllendirmek hem küçük bir destek sağlamak hem de onları hatırlamak amaçlı böyle bir etkinlik düzenlendik. Ladik ilçemiz çok güzel. Tarım, üretim ve hayvancılık açısından çok gelişmiş bir yer. Onu bu vesile ile tanıtmak bizim için onurdur" dedi.

"EL EMEĞİ ÜRÜNLER BU ETKİNLİKTE"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise "Tüm çiftçilerimizin Çiftçiler Günü kutlu olsun. Bu etkinlik içerisinde türlü yarışmalar düzenlendi. Kadın kooperatiflerimiz, mahallelerdeki kadın çiftçilerimizin el emekleriyle bir sunum hazırladılar. Özellikle yöresel yemeklerle alakalı bir sunum yaptılar. Tarım ve Orman Bakanlığımızca düzenlenen geçen yıllarda kadın çitçi yarışmamız vardı. Kadının güçlendirilmesi adına projelerimiz vardı. Bunlardan esinlenerek bu yıl böyle bir etkinlik düzenledik” diye konuştu.





