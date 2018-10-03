Samsun'da cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da kahvede çıkan silahlı kavgada tabancayla 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Murat A. ile olayda yaralanan arkadaşı Önder E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün gece Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kahvede meydana geldi. İddiaya göre, kahvede bulunan Yunus Kart, bir arkadaşıyla birlikte içeri giren Murat A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat A. üzerinde taşıdığı tabancayla Kart'a ateş etti. Kart, karın bölgesine isabet eden 4 kurşun sonucu ağır yaralandı. Açılan ateş sırasında Murat A. beraber kahveye geldiği arkadaşı Önder E.'yi de yanlışlıkla vurarak yaraladı. Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşan Murat A., kazayla yaraladığı arkadaşı Önder E.'yi hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı. Yunus Kart ise olay yerine çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanan Murat A. ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Önder E., emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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