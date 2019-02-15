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Samsun’da cinayet zanlısı çelik yelekle adliyeye çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

Samsun’da gece yarısı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, çelik polis yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.Olay, Atakum ilçesinin İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda dün saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da cinayet zanlısı çelik yelekle adliyeye çıkarıldı

Samsun’da gece yarısı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, çelik polis yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Olay, Atakum ilçesinin İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda dün saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında silahlı saldırıya uğrayan Uğur Altuntaş (35) kafasından vurularak ağır yaralandı. Yaralanan Altuntaş, acil sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur Altuntaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan ve silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Hüseyin G.’yi (49) kendisine ait içkili restoranda suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.
Silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülenirken, silahlı saldırgan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından çelik polis yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında Samsun Adliyesine çıkarıldı.

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