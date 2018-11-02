Samsun'da cinsel istismar iddiası

Samsun'da, kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu öne sürerek polis merkezine şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkartılan 10 zanlı ise tutuklandı.

