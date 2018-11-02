Samsun'da cinsel istismar iddiası

Samsun'da, kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu öne sürerek polis merkezine şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkartılan 10 zanlı ise tutuklandı.
İzmir'deki ağaçtan çıkan mantar görenleri şaşırttı
Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!
ABD'den 'yaptırım' açıklaması: Bir kaç hafta içinde...
Ünlü spiker ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
Kuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdi
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum