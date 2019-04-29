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Samsun'da cinsel saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:17 | Son Güncelleme

Sahilde yürüyüş yapan kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'da sahilde yürüyüş yapan kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Atakum ilçesinde A.A, sahilde yürüyüş yapan 6 kadına cinsel tacizde bulundu.

Çevredekilerin tepki gösterdiği şüpheli, olay yerinden kaçarken durum polise bildirildi.

Denizevleri Polis Merkezi'ne bağlı bekçiler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin "cinsel saldırı" ve "taciz" suçlarından hakkında 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel saldırı Samsun

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